Россияне назвали самые важные школьные предметы

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Специалисты сервиса вакансий "Работа.ру" провели исследование на тему наиболее важных школьных предметов по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС.
"58% опрошенных отметили (в ходе исследования) русский язык как самый важный школьный предмет. На втором месте оказались иностранные языки – их значимость указали 44% респондентов", – рассказали аналитики.
Кроме того, 42% участников опроса выделили в качестве важных алгебру и геометрию.
Наименее востребованными школьными предметами опрошенные назвали основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО – их важность выделили 2% респондентов. Еще 3% из них назвали наименее важным предметом основы духовно-нравственной культуры народов России.
В исследовании сервиса "Работа.ру" приняли участие свыше 5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов РФ.
Ранее стало известно, что в Москве увеличили число школ с предпрофессиональными классами. Обучение в них смогут пройти более 50 тысяч школьников.
При этом с 1 сентября ученикам становятся доступны предпринимательские классы и медиаклассы.
Москвичи показали, как собирают детей в школу
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