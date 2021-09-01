Россияне назвали самые важные школьные предметы

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Специалисты сервиса вакансий "Работа.ру" провели исследование на тему наиболее важных школьных предметов по мнению россиян. Об этом сообщает ТАСС.

"58% опрошенных отметили (в ходе исследования) русский язык как самый важный школьный предмет. На втором месте оказались иностранные языки – их значимость указали 44% респондентов", – рассказали аналитики.

Кроме того, 42% участников опроса выделили в качестве важных алгебру и геометрию.

Наименее востребованными школьными предметами опрошенные назвали основы религиозных культур и светской этики, музыку и ИЗО – их важность выделили 2% респондентов. Еще 3% из них назвали наименее важным предметом основы духовно-нравственной культуры народов России.

В исследовании сервиса "Работа.ру" приняли участие свыше 5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов РФ.

Ранее стало известно, что в Москве увеличили число школ с предпрофессиональными классами. Обучение в них смогут пройти более 50 тысяч школьников.

При этом с 1 сентября ученикам становятся доступны предпринимательские классы и медиаклассы.

