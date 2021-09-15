Мединский назвал загадкой отсутствие запрета на использование смартфонов в школах РФ

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Помощник президента России Владимир Мединский назвал загадкой отсутствие запрета на использование смартфонов учениками в российских школах. Об этом он заявил на встрече со студентами Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

"Для меня страшная загадка, почему до сих пор на федеральном уровне не запрещено использование в школах смартфонов и мобильных телефонов. Вот это для меня загадка. Как вести урок, когда ребенок под партой что-то смотрит, для меня непостижимо. И это все падает на учителя", – приводит РИА Новости слова Мединского.

По его словам, игры в телефон утяжеляют работу современного учителя.

"Не потому, что там, на мой взгляд, совершенно избыточное, чудовищное количество бумажной отчетности никому не нужной, всякого непрофессионального загруза. Тяжелее, потому что тяжелее бороться за внимание школьников. <...> Учитель должен весь урок конкурировать за внимание ученика с очередным шедевром компьютерных игр", – отметил Мединский.

Он также подчеркнул, что вместо подвижных игр на перемене ребенок играет в смартфон.

"Поэтому, когда звучит звонок, вы его отвлекаете от интересной игры, и он идет на урок с отвратительным чувством, что его отвлекли от интересного дела. И весь урок он думает о том, как он вернется в эту игру. И потом звонок раздался – он бежит пулей, чтобы продолжить игру", – сказал помощник президента.

Мединский обратил внимание на опыт западных школ. Там категорически запрещены смартфоны в школах.

Ранее Владимир Мединский заявлял, что ЕГЭ для выпускников школ нужно совершенствовать и сделать экзамен по истории обязательным.

