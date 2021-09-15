В РФ запустили горячую линию по вопросам снижения бюрократической нагрузки на учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство просвещения РФ запустило горячую линию по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве напомнили, что ведут последовательную работу в данном направлении. В частности, специалисты вместе с Рособрнадзором подготовили соответствующие рекомендации о регламенте бюрократической нагрузки.

"При этом министерству важно услышать мнение самих учителей. Для этого запущен двухнедельный сбор вопросов, обращений и предложений, которые может подать любой педагог страны", – уточняется в сообщении.

Предложения обсудят в рамках всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения. Кроме того, данная тема будет рассмотрена на съезде классных руководителей 9–10 октября.

Ранее в стране запустили горячую линию Роспотребнадзора по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Сбор обращений ведется до 17 сентября текущего года.