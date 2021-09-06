Учеба в школах РФ в период выборов будет проходить в штатном режиме – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Учебный процесс в российских школах в период проведения парламентских выборов будет осуществляться в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.

Он пояснил, что два из трех дней выборов – 18 и 19 сентября – приходятся на субботу и воскресенье, когда большинство школьников не учатся.

"А в пятницу у нас будет всероссийская акция "Вместе всей семьей", <...> там дети будут учиться, поэтому у нас сегодня все вопросы решены. Вопросы решены с Центральной избирательной комиссией, чтобы все прошло комфортно, в штатном режиме", – объяснил Кравцов.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

