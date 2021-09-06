Регистрация на онлайн-голосование 17–19 сентября завершится через неделю

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Регистрация на онлайн-голосование, которое пройдет с 17 по 19 сентября, завершится через неделю. Так, подать заявление на онлайн-голосование жители столицы могут до 23:59 13 сентября.

Для этого надо быть совершеннолетним гражданином России, зарегистрированным в Москве. Также необходима полная учетная запись на mos.ru.

Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы в двух округах (№ 19 – районы Вешняки, Ивановское, Новогиреево, № 37 – районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в районе Щукино.

Ранее сообщалось, что на участие в электронном голосовании зарегистрировались 1,5 миллиона человек.

Эксперты высоко оценили защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от попыток взлома. Как рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, мониторинг системы проводился в течение нескольких лет.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.