Эксперты отметили защищенность системы ДЭГ от взломов и фальсификаций

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Эксперты высоко оценили защищенность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от попыток взлома.
Как рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов, мониторинг системы проводился в течение нескольких лет.
"В рамках специальной рабочей группы Общественной палаты мы несколько лет вели мониторинг самого процесса: как все проходит, какие есть механизмы, страхующие от любого внешнего вмешательства, какая есть техническая специфика. И убедились в том, что электронное голосование не только удобно для людей, но и имеет более высокую защиту от фальсификаций", – заявил специалист.
Член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Алена Булгакова также предрекла системе электронного голосования большое будущее. Она отметила, что новый формат позволяет гражданам выражать гражданскую позицию в удобной форме и без отрыва от личных дел.
Согласно последним данным, на участие в онлайн-голосовании в Москве записались 1,3 миллиона жителей. Регистрация доступна до 23:59 понедельника, 13 сентября.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Более 1,1 млн москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах
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