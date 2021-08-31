Штаб по наблюдению за выборами готов проконтролировать чистоту голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, как в период выборов, с 17 по 19 сентября, будет контролироваться чистота традиционного и электронного голосования. Так, на базе штаба разместится колл-центр, видеоцентр, где будут отслеживать прямые трансляции с избирательных участков, а также группа разбора, которая будет разбираться со всеми сообщениями о возможных нарушениях.
Кроме того, там же расположатся три участковые избирательные комиссии дистанционного электронного голосования (УИК ДЭГ) и электронный штаб. Это в том числе позволит оперативно получать статистику по ходу голосования, а также контролировать печать так называемого бумажного "следа" голосов граждан.
"Поскольку мы наблюдаем в Москве и за электронным голосованием, мы сочли нужным, чтобы УИК ДЭГ были тоже рядом с нами, на площадке штаба. Там же будут стоять принтеры, которые печатают бумажный "след", и там же будут сидеть наблюдатели, которые следят за электронным голосованием. Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте", – объяснил Венедиктов.
Уточняется также, что прозрачность и чистоту дистанционного голосования, помимо блокчейна, анонимайзера и ключей шифрования, будет обеспечивать SMS-аутентификация на каждом этапе ДЭГ – от регистрации до получения бюллетеня.
Граждане смогут следить за ходом выборов в реальном времени с помощью специальной интернет-страницы, на которой в зашифрованном виде будут отображаться все действия избирателей. То же касается и статистики пользователей, зарегистрировавшихся для участия в ДЭГ: проверить списки избирателей можно через специальный сервис mos.ru.
Ранее сообщалось, что к корпусу наблюдателей за выборами Общественной палаты Москвы с начала регистрации присоединились 15 тысяч человек. Среди активистов больше половины (54,4%) – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, а почти половина записавшихся (45%) уже имеют опыт работы наблюдателями.
Выборы в Государственную думу, довыборы в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в столице 17–19 сентября. Москвичи могут отдать свой голос на избирательном участке или онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования.
Москвичам рассказали о регистрации для участия в онлайн-голосовании
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