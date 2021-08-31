К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы
К корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы с начала регистрации присоединились 15 тысяч человек, они будут работать на предстоящих выборах в сентябре. Об этом сообщается на сайте ОП Москвы.
"На сегодняшний день 15 000 человек записались в корпус наблюдателей на 3 600 с лишним московских участков. Это уже позволяет не только закрыть наблюдателями все избирательные участки в столице, но и сформировать резерв на случай, если кто-то не сможет выйти по тем или иным причинам", – приводятся слова руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.
Отмечается, что среди активистов больше половины (54,4 процента) – это молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 23,3 процента составляют люди от 35 до 50 лет и старше 50 лет – 22,3 процента. Почти половина записавшихся (45 процентов) имеют опыт работы наблюдателями.
Активисты в этом году проходят обучение по обновленной программе. Было решено отказаться от академических лекций и сделать курс интерактивным. Он состоит из онлайн- и офлайн-тренингов, ролевых игр и встреч. С наблюдателями работают преподаватели Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" и Московского городского университета управления правительства Москвы.
Выборы в Государственную думу, довыборы в Московскую городскую думу и муниципальный совет района Щукино пройдут в столице 17–19 сентября. Москвичи могут отдать свой голос на избирательном участке или онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования.
Ранее Элла Памфилова сообщила, что видеонаблюдатели на сентябрьских выборах получат почти 55 тысяч аккаунтов для доступа к системе. Отмечается также, что в трансляциях будет предусмотрена возможность не только просмотра, но и возврата к любому фрагменту видеозаписи.
Видеонаблюдатели на выборах получат почти 55 тыс аккаунтов для доступа к системе
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