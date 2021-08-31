Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы "Миллиона призов" за голосование

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Москвичи, проголосовавшие дистанционно на сентябрьских выборах, смогут принять участие в розыгрыше в рамках акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов". Среди участников разыграют 100 тысяч призовых баллов, а также однокомнатные квартиры и автомобили. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Возможность получить один из 250 тысяч призов в рамках программы "Миллион призов" будет у каждого, кто примет участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября. Никаких других условий нет: после того как пользователь проголосует, он автоматически станет участником розыгрыша", – говорится в сообщении.

Жители столицы смогут получить 10, 25, 50 или 100 тысяч призовых баллов, что равняется сумме в рублях. Потратить выигрыш предлагается у одного из 120 партнеров программы.

Например, баллы можно потратить на товары для детей, хобби или семейный праздник в крупных детских супермаркетах. Там москвичи смогут приобрести игрушки, канцелярские товары, одежду и мебель, а также отметить детский день рождения или другой праздник в сети семейных кафе со специальным меню и аниматорами.

Также жители столицы смогут потратить выигранные баллы на приятный вечер в любимом ресторане. Предлагается посетить кафе и рестораны русской, европейской, азиатской, грузинской, узбекской, итальянской и американской кухни. Отмечается, что баллы принимают как в сетевых, так и в авторских заведениях.

На выигранные баллы можно также приобрести подарки для близких – цветы или ювелирные украшения. Кроме того, есть возможность купить подарочные сертификаты, которые принимают в Московском планетарии, мультимедийном центре "Союзмультпарк", Московской консерватории, парке "Зарядье", Центре документального кино в Музее Москвы, а также в нескольких театрах.

Товары повседневного спроса (продукты, бытовые средства) тоже можно будет купить в супермаркетах за баллы, а аптечные сети предлагают обменять их на лекарства, витамины или медтехнику, а также заказать очки или контактные линзы. Среди партнеров также есть магазины одежды, обуви и аксессуаров.

Москвичи смогут потратить выигрыш и на проезд в общественном транспорте. Призовыми баллами пополняется "Кошелек" на карте "Тройка".

Занимающиеся благотворительностью жители смогут направить баллы на добрые дела: пожертвовать выигрыш одному из 49 благотворительных фондов, помогающих больным детям, малообеспеченным и многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и животным.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании и стать одним из претендентов на призовые баллы, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг или подать заявление при помощи мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Регистрация открыта до 23:59 13 сентября. Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на mos.ru.