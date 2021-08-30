Москвичам рассказали о регистрации для участия в онлайн-голосовании

Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно со 2 августа. Принимают их по 13 сентября включительно на mos.ru.

Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно иметь московскую регистрацию и полностью заполненный профиль на mos.ru, а также быть совершеннолетним.

Подача заявления занимает всего пару минут. Необходимо ввести данные и подтвердить их по коду. Далее отслеживать судьбу заявления можно на самом портале. Для этого настроили специальный сервис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.