"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу

12:33
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Партия "Единая Россия" опубликовала предвыборную народную программу в преддверии сентябрьских выборов. Она состоит из двух разделов, которые вместе охватывают все сферы жизни страны и ее граждан.
Так, в разделе "Благополучие людей" речь идет о повышении достатка и уровня жизни семей с детьми за счет создания особой системы поддержки. Также предлагается на законодательном уровне закрепить статус многодетной семьи, расширить сферы применения материнского капитала.
В блоке "Здоровье человека" того же раздела партия говорит о намерении обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения, куда входят в том числе поликлиники, модернизировать станции скорой помощи в отдаленных районах, усовершенствовать систему ОМС.
В разделе "Сильная Россия" значатся инициативы по достижению лидерства страны на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого предлагается создать благоприятные условия для развития бизнеса и сбыта отечественной продукции, стимулировать конкуренцию, обеспечить внедрение экологических и других передовых технологий, а также защитить национальный рынок. Кроме того, предлагается ввести мораторий на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году.
Также партия намерена развивать сельские территории. Для этого будет стимулироваться производство экологически чистой продукции, развитие аграрных технологий, обеспечиваться поддержка малых и средних предприятий, а льготную сельскую ипотеку предполагается продлить до 2030 года.
Полный текст документа доступен на сайте партии.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Те, кто собирается голосовать электронно, смогут принять участие в акции "Миллион призов"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: