"Единая Россия" опубликовала предвыборную программу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Партия "Единая Россия" опубликовала предвыборную народную программу в преддверии сентябрьских выборов. Она состоит из двух разделов, которые вместе охватывают все сферы жизни страны и ее граждан.

Так, в разделе "Благополучие людей" речь идет о повышении достатка и уровня жизни семей с детьми за счет создания особой системы поддержки. Также предлагается на законодательном уровне закрепить статус многодетной семьи, расширить сферы применения материнского капитала.

В блоке "Здоровье человека" того же раздела партия говорит о намерении обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения, куда входят в том числе поликлиники, модернизировать станции скорой помощи в отдаленных районах, усовершенствовать систему ОМС.

В разделе "Сильная Россия" значатся инициативы по достижению лидерства страны на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого предлагается создать благоприятные условия для развития бизнеса и сбыта отечественной продукции, стимулировать конкуренцию, обеспечить внедрение экологических и других передовых технологий, а также защитить национальный рынок. Кроме того, предлагается ввести мораторий на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году.

Также партия намерена развивать сельские территории. Для этого будет стимулироваться производство экологически чистой продукции, развитие аграрных технологий, обеспечиваться поддержка малых и средних предприятий, а льготную сельскую ипотеку предполагается продлить до 2030 года.

Полный текст документа доступен на сайте партии.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

