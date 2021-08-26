Лидер ЛДПР возмутился тем, что его не зарегистрировали на ДЭГ

Фото: страница в сети "ВКонтакте" фракции ЛДПР в Госдуме
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен, что его не зарегистрировали на дистанционное электронное голосование. Он требует предоставить ему и его соратникам право голосовать электронно. Об этом сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте" фракции ЛДПР в Госдуме
"Сегодня узнал, что мои данные на какой-то проверке до сих пор. А почему меня не пускают быть электронным избирателем? Меня проверяют, черт знает что! <...>Требую незамедлительно решить вопрос и предоставить мне и всем моим соратникам право голосовать электронно!" – написал Владимир Жириновский.
23 августа Владимир Жириновский принял решение участвовать в дистанционном электронном голосовании. Лидер ЛДПР зарегистрировался на портале mos.ru и подал заявление.
Ранее на mos.ru открылся сервис проверки статуса заявок на электронное голосование, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября. Пользователи, подавшие заявление на участие в онлайн-голосовании, смогут проверить, включены ли они в список электронных избирателей. Также благодаря такому сервису видны все изменения, которые происходят с заявлениями на участие в онлайн-голосовании, поданными на mos.ru.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование, в котором смогут принять участие зарегистрированные в Москве граждане РФ старше 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru.
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