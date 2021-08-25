Граждане РФ на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские граждане на предстоящих выборах в Госдуму получат возможность проголосовать более чем в 140 странах. Об этом рассказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в беседе с РИА Новости.
Спикер уточнил, что на сентябрьских выборах можно будет проголосовать в 144 странах.
"Для этой цели открываются 348 избирательных участков", – сообщил Аскальдович.
Представитель МИД отметил, что по некоторым данным за рубежом живут свыше 2 миллионов россиян. При этом в выборах обычно участвуют порядка 200–300 тысяч человек.
Больше всего участников было зафиксировано на выборах президента в 2018 году. Тогда за рубежом свои голоса отдали свыше 400 тысяч человек.
Аскальдович добавил, что МИД РФ заинтересован в привлечении избирателей за рубежом на участки для голосования.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.
Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.
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