Граждане РФ на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские граждане на предстоящих выборах в Госдуму получат возможность проголосовать более чем в 140 странах. Об этом рассказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович в беседе с РИА Новости.

Спикер уточнил, что на сентябрьских выборах можно будет проголосовать в 144 странах.

"Для этой цели открываются 348 избирательных участков", – сообщил Аскальдович.

Представитель МИД отметил, что по некоторым данным за рубежом живут свыше 2 миллионов россиян. При этом в выборах обычно участвуют порядка 200–300 тысяч человек.

Больше всего участников было зафиксировано на выборах президента в 2018 году. Тогда за рубежом свои голоса отдали свыше 400 тысяч человек.

Аскальдович добавил, что МИД РФ заинтересован в привлечении избирателей за рубежом на участки для голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.

Принять участие в электронном голосовании смогут зарегистрированные в Москве граждане РФ, обладающие активным избирательным правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.