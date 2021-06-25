Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Владимир Жириновский возглавил общефедеральную часть списка ЛДПР на выборах в Государственную думу. В первую пятерку также вошли депутаты Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов, Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Соответствующее решение принял съезд партии, сообщает РИА Новости.

Также в первые 15 строчек списка были внесены депутаты Госдумы Василий Власов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев, замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов, бывший заместитель министра промышленности и торговли Станислав Наумов и партийцы Каплан Панеш, Аркадий Свистунов, Владимир Кошелев и Иван Мусатов.

Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден представленный Владимиром Путиным список на выборы в Госдуму. В него попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

