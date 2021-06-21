Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:21

В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР

власть политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор новых лиц в пятерку лидеров списка партии "Единая Россия" обусловлен их авторитетом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью в определенной такой в этом плане ротации новых лиц... Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И насколько мы понимаем, это получает поддержку", – заявил Песков.

В субботу на съезде партии "Единая Россия" был утвержден представленный Владимиром Путиным список на выборы в Госдуму. В него попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Доктор Александр Румянцев поддержал выдвижение главного врача Городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко в Госдуму. По его словам, Проценко, как никто другой, знает о проблемах здравоохранения, что поможет ему в своем новом качестве поспособствовать выдвижению медицины на новый уровень.

По мнению Путина, в списке лидеров должны быть "политические тяжеловесы" и люди, представляющие важные направления жизни.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать