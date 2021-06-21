В Кремле объяснили выбор первой пятерки федерального списка ЕР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выбор новых лиц в пятерку лидеров списка партии "Единая Россия" обусловлен их авторитетом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Выбор обусловлен авторитетом тех, кто был предложен, и тех, кто был утвержден. Обусловлен востребованностью в определенной такой в этом плане ротации новых лиц... Партия находится в движении, она постоянно обновляется. И насколько мы понимаем, это получает поддержку", – заявил Песков.

В субботу на съезде партии "Единая Россия" был утвержден представленный Владимиром Путиным список на выборы в Госдуму. В него попали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Доктор Александр Румянцев поддержал выдвижение главного врача Городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко в Госдуму. По его словам, Проценко, как никто другой, знает о проблемах здравоохранения, что поможет ему в своем новом качестве поспособствовать выдвижению медицины на новый уровень.

По мнению Путина, в списке лидеров должны быть "политические тяжеловесы" и люди, представляющие важные направления жизни.

