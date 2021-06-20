Светлана Разворотнева: я смогу дополнить программу партии системными предложениями

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В Москве состоялся XX Съезд Всероссийской политической партии "Единая Россия". По словам члена Общественной палаты, правозащитницы Светланы Разворотневой, партия единственная провела предварительное электронное голосование и первая проводит съезд, что говорит о ее готовности к избирательной кампании.
Саму Разворотневу утвердили кандидатом по 201 одномандатному избирательному округу.
"Озвученные на съезде планы имеют большое значение для нашей страны. В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 миллиардов рублей", – отметила Разворотнева.
Она подчеркнула, что изменения благотворно повлияют на состояние жилищно-коммунальной сферы страны. Также она оценила намерения партии обеспечить граждан качественным здравоохранением и образованием, предоставлять нуждающимся адресную помощь, поддерживать экономику, развивать дорожную инфраструктуру и защищать экологию.
По мнению правозащитницы, программа партии будет опираться на потребности россиян. Все направления будут детально проработаны кандидатами ЕР с избирателями.
Ранее Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих.
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