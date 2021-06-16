Занятия для пенсионеров по борьбе с преступниками пройдут в Москве

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В Москве в первых числах июля стартует проект "Стоп опасность", в рамках которого пожилых москвичей научат противостоять преступникам. Специальные занятия для граждан преклонного возраста поддержала член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.

Ранее она выступила с предложением сделать совершение преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством в уголовном законодательстве.

Идею правозащитницы обезопасить пожилых реализует партия "Единая Россия". Специалисты расскажут, как не попасться на удочку злоумышленника, сохранить свое здоровье, а также средства и даже жизнь. Проработать новые навыки и усвоить информацию помогут волонтеры партии. С ними пожилые люди будут проводить практические занятия, которые помогут им сориентироваться в реальной жизни, если возникнет угроза.

"В силу своей незащищенности, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров. Наш долг защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты, поэтому вместе с партией "Единая Россия" мы находим проект "Стоп опасность" весьма значимым", – подчеркнула Разворотнева.

По ее словам, уроки в такой "Школе пенсионеров" необходимо распространить на всю Москву.

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