Занятия для пенсионеров по борьбе с преступниками пройдут в Москве

Фото: Екатерина Бибикова
В Москве в первых числах июля стартует проект "Стоп опасность", в рамках которого пожилых москвичей научат противостоять преступникам. Специальные занятия для граждан преклонного возраста поддержала член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.
Ранее она выступила с предложением сделать совершение преступления против пенсионеров отягчающим обстоятельством в уголовном законодательстве.
Идею правозащитницы обезопасить пожилых реализует партия "Единая Россия". Специалисты расскажут, как не попасться на удочку злоумышленника, сохранить свое здоровье, а также средства и даже жизнь. Проработать новые навыки и усвоить информацию помогут волонтеры партии. С ними пожилые люди будут проводить практические занятия, которые помогут им сориентироваться в реальной жизни, если возникнет угроза.
"В силу своей незащищенности, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров. Наш долг защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты, поэтому вместе с партией "Единая Россия" мы находим проект "Стоп опасность" весьма значимым", – подчеркнула Разворотнева.
По ее словам, уроки в такой "Школе пенсионеров" необходимо распространить на всю Москву.
Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук ранее рассказал, как стать "невидимым" для сетевых мошенников. По словам специалиста, для регистрации в отдельных сервисах, особенно в социальных сетях, стоит использовать ранее не примененную электронную почту.
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