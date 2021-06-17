Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться

Фото: Екатерина Бибикова
Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих.
Общественница напомнила, что прошлогодний локдаун не просто парализовал жизнь страны, но и крайне негативно отразился на ее экономике, поставив под вопрос благосостояние россиян. Повторное введение ограничительных мер приведет к еще более тяжелым социально-экономическим последствиям. При этом очевидно, что без массовой вакцинации сложностей не избежать, уверена она.
"Мы, к сожалению, очень быстро забыли, как не могли выйти из дома, как многие остались без работы, без средств к существованию. Государство в этой ситуации приложило максимальные усилия для того, чтобы ситуация стала управляемой: Россия одна из немногих стран, которым удалось нормализовать жизнь и снизить последствия. Трагично, что этот большой труд, а также героизм наших работников медицины, волонтеров, общественников не был поддержан гражданами в полной мере", – сказала Разворотнева.
Правозащитница подчеркнула, что угроза общественному здоровью сохранится до тех пор, пока не будут привиты 70–80% населения. Необходимо как можно скорее остановить пандемию, поэтому меры по обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих, предложенные в столице Роспотребнадзором, считает адекватными и поддерживает их.
"Члены моей семьи привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители, которые из-за возраста находились в зоне особого риска. Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию!" – заявила она.
Разворотнева уверена, что обществу необходимо проявить осознанность и прекратить распространение болезни. Также она напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности: носить маски и перчатки, придерживаться социальной дистанции.
Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Также Московская область объявила обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не идет речи об обязательной вакцинации от коронавируса.
Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
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