Светлана Разворотнева призвала москвичей к донорству антиковидной плазмы

Фото: Екатерина Бибикова
Акция поддержки доноров прошла в столице по инициативе члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. В ней приняли участие почетные доноры России из Южного административного округа.
"Сейчас, когда вновь осложнилась ситуация с коронавирусной инфекцией, а также наступило долгожданное лето – время, когда многие из тех, кто в течение года регулярно посещал пункты сдачи крови, разъезжаются на отдых, кровь необходима как никогда. Я призываю всех, кто по необходимым параметрам может стать донором, а также тех, кто переболел коронавирусом – найдите время и силы для сдачи крови и плазмы. Посетите станции переливания – спасите жизни!" – сказала она.
Разворотнева уверена, что донорское движение способно объединить неравнодушных окружающих. По ее словам, донорство называют "тихим" подвигом, который невозможно переоценить.
Ранее главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова, доктор медицинских наук, профессор Ольга Майорова поддержала идею доктора Александра Румянцева о расширении списка бесплатных анализов по ОМС.
Врач пояснила, что при сдаче анализов зачастую выявляются нарушения функции щитовидной железы, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. По ее словам, чаще всего донорам необходимо динамическое наблюдение за своим здоровьем.
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