Доктор Румянцев поддержал выдвижение Дениса Проценко в Госдуму

Фото: Ольга Макарова
Доктор Александр Румянцев поддержал выдвижение главного врача Городской клинической больницы № 40 Дениса Проценко в Госдуму.
"Во время эпидемии COVID-19 Денис Проценко проявил себя настоящим лидером и в считаные недели сумел эффективно выстроить работу и противостоять коронавирусной инфекции. Считаю его включение в пятерку федерального списка "Единой России" совершенно заслуженным", – заявил Румянцев.
По его словам, Проценко, как никто другой, знает о проблемах здравоохранения, что поможет ему в своем новом качестве поспособствовать выдвижению медицины на новый уровень.
В субботу на XX съезде партии "Единая Россия" Владимир Путин предложил включить Проценко в пятерку федерального списка партии в Госдуму. По мнению президента, в списке лидеров должны быть "политические тяжеловесы" и люди, представляющие важные направления жизни.
Ранее Румянцев заявил, что медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян.
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