Жириновский заявил, что не воспитывает себе преемника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не подыскивает себе преемника. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Вы ставите вопросы одни и те же – сверхдурацкие. Когда я уйду? Никогда не уйду. Преемник не нужен. Журналистам хочется сделать открытие. О, Жириновский уходит! Никуда не уходит. И на ваши идиотские вопросы отвечаю вперед на 20 лет. Никуда не уходит, проблемы с преемником нет. Никакой неустойчивости нет", – заявил политик.
В конце прошлого года Жириновский перечислил возможных преемников на своем посту. По его мнению, сменить его могут губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
В числе молодых членов партии, которые претендуют на пост главы ЛДПР, он назвал Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву, а также Елену Строкову.
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