Жириновский рассказал о своих возможных преемниках

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных преемников на своем посту. Об этом политик сказал радиостанции "Говорит Москва".
Как считает Жириновский, его сменить может, например, Михаил Дегтярев.
"Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко", – рассказал лидер ЛДПР.
По его словам, в числе молодых членов партии, которые претендуют на пост главы ЛДПР, можно назвать Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву, а также Елену Строкову.
Кроме того, Жириновский уверен, что надо омолодить и обновить партию. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет. Как подчеркнул глава ЛДПР, будущий лидер партии должен быть общительным, добрым, с харизмой.
Ранее Жириновский назвал возможных кандидатов в преемники Владимира Путина. Лидер ЛДПР отметил, что на ответственную должность из действующих чиновников и представителей власти могут быть выбраны люди из списка 8–9 фамилий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: