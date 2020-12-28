Жириновский рассказал о своих возможных преемниках

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Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных преемников на своем посту. Об этом политик сказал радиостанции "Говорит Москва".

Как считает Жириновский, его сменить может, например, Михаил Дегтярев.

"Это губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, губернатор Смоленской области Алексей Островский, председатель комитета по делам федерации Алексей Диденко", – рассказал лидер ЛДПР.

По его словам, в числе молодых членов партии, которые претендуют на пост главы ЛДПР, можно назвать Бориса Чернышова из Рособрнадзора, Василия Власова, Елену Афанасьеву, а также Елену Строкову.

Кроме того, Жириновский уверен, что надо омолодить и обновить партию. Средний возраст членов ЛДПР должен быть в районе 40 лет. Как подчеркнул глава ЛДПР, будущий лидер партии должен быть общительным, добрым, с харизмой.

Ранее Жириновский назвал возможных кандидатов в преемники Владимира Путина. Лидер ЛДПР отметил, что на ответственную должность из действующих чиновников и представителей власти могут быть выбраны люди из списка 8–9 фамилий.