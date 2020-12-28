Жириновский назвал возможных кандидатов в преемники Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам политика, на пост главы государства могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.
Лидер ЛДПР отметил, что на ответственную должность из действующих чиновников и представителей власти могут быть выбраны люди из списка 8-9 фамилий. При этом Жириновский намекнул, что в действительности занять пост может кто-то другой.
В декабре, во время большой пресс-конференции, действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли повторно выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства. При этом российский лидер отметил, что такая возможность у него есть согласно обновленной Конституции.
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