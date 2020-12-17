Путин высказался об изменениях в Конституцию

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Во время ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин высказал свое мнение об изменениях в Конституцию.

Глава государства подчеркнул, что внести правки в документ нужно и это должно было произойти в свое время, так как многие вещи раньше было невозможно сделать.

"Все хорошо делать своевременно. Борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно", – отметил Путин.

Президент добавил, что без изменений остались фундаментальные основы Конституции. Но основной закон нужно было изменить, так как ранее он принимался в сложных условиях гражданского противостояния.

"Сейчас ситуация совершенно иная, и в соответствии с ней была необходимость внести коррективы", – пояснил президент.

Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля. Всего было внесено 206 поправок. Они были одобрены гражданами на общероссийском голосовании.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в четверг, 17 декабря. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса она проводится в частично дистанционном формате.

Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа: для них организовали специальные площадки, но число участников ограничили с учетом требований Роспотребнадзора.