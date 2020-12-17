Путин посоветовал использовать слово "редиска" вместо ненормативной лексики

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции посоветовал вместо ненормативной лексики использовать слово "редиска".

"Если падает батарея на ногу, надо говорить "редиска", – заявил Путин, отвечая на вопрос Сергея Шнурова о том, как жить человеку без ненормативной лексики.

Ранее Путин назвал главной проблемой уходящего года пандемию коронавируса. Президент добавил, что были и другие проблемы, но страна их встретила достойно.

Текущая пресс-конференция стала 16-й для главы государства с 2001 года. Трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа: для них организовали специальные площадки, но число участников ограничили с учетом требований Роспотребнадзора.