Путин призвал всех оппонентов руководствоваться интересами россиян

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин призвал всех оппонентов и политиков руководствоваться интересами россиян, а не амбициями. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.
По словам главы государства, "нужно не трюками добиваться признания у людей, а конкретными делами".
Так президент отреагировал на вопрос о ситуации с отравлением Алексея Навального. Путин заявил, что публикации об этом являются не расследованием, а "легализацией материалов американских спецслужб".
Целью публикаций об "отравлении" Навального Путин назвал нападение на первых лиц России. Президент подчеркнул, что никому не нужно травить блогера.
"Жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал поручение его выпустить в Германию", – напомнил президент.
Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне. При этом глава государства подчеркнул, что страна готовится к этому.
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