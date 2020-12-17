Путин призвал всех оппонентов руководствоваться интересами россиян

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Владимир Путин призвал всех оппонентов и политиков руководствоваться интересами россиян, а не амбициями. Об этом он заявил во время ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, "нужно не трюками добиваться признания у людей, а конкретными делами".

Так президент отреагировал на вопрос о ситуации с отравлением Алексея Навального. Путин заявил, что публикации об этом являются не расследованием, а "легализацией материалов американских спецслужб".

Целью публикаций об "отравлении" Навального Путин назвал нападение на первых лиц России. Президент подчеркнул, что никому не нужно травить блогера.

"Жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал поручение его выпустить в Германию", – напомнил президент.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне. При этом глава государства подчеркнул, что страна готовится к этому.