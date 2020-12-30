Жириновский прокомментировал свой "список" вероятных преемников Путина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Жириновский прокомментировал свой список с возможными преемниками Владимира Путина на посту президента РФ.

"Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны, и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них", – написал лидер ЛДПР в Telegram.

Вместе с тем депутат отметил, что через четыре года, кого бы сейчас ни рассматривали, может быть совершенно другой кандидат.

"Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди", – рассказал Жириновский.

Также парламентарий не стал исключать участия в выборах самого Путина. Жириновский предположил, что о своем решении президент РФ объявит не ранее чем в конце 2023 года.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные рассуждения ничем не подкреплены. Он также отметил богатейший политический опыт Жириновского, на котором и могут основываться предположения.