Песков прокомментировал слова Жириновского о преемнике Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями.
"Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", – сказал Песков.
Он отметил, что тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена тех, кто, на его взгляд, может стать преемником Путина на посту президента РФ. В это число вошли Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин и другие.
Песков отметил, что Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются. Пресс-секретарь также отметил, что Путина много раз спрашивали о преемнике, и он сам много раз на это отвечал.
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