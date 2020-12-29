Песков прокомментировал слова Жириновского о преемнике Путина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления политиков о преемнике Владимира Путина чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями.

"Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным, как рассуждениями. Как-то это комментировать я не могу", – сказал Песков.

Он отметил, что тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне РФ в политологических и иных примыкающих к ним кругах.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал имена тех, кто, на его взгляд, может стать преемником Путина на посту президента РФ. В это число вошли Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Вячеслав Володин и другие.

Песков отметил, что Жириновский обладает богатейшим политическим опытом, поэтому, наверное, его предположения на этом опыте и основываются. Пресс-секретарь также отметил, что Путина много раз спрашивали о преемнике, и он сам много раз на это отвечал.