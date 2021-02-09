Жириновский назвал имя следующего президента России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто будет следующим президентом России.

Отвечая на вопрос в Instagram о том, кого видит главой страны после Владимира Путина, политик написал: "Себя". Президентские выборы в России состоятся в 2024 году. В апреле Жириновскому исполнится 75 лет.

Ранее лидер ЛДПР выразил мнение, что на пост главы государства могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший глава кабмина Дмитрий Медведев.

Также парламентарий не стал исключать участия в выборах самого Путина. Жириновский предположил, что о своем решении президент РФ объявит не ранее чем в конце 2023 года.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размышления политиков о преемнике действующего главы государства чаще всего ничем не подкреплены и являются лишь рассуждениями.