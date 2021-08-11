Жириновский ответил оскорбившему русских дипломату

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении потребовать возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, который "оскорбил всех россиян". Об этом сообщает РИА Новости.
В Сети распространилось видео, на кадрах которого человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и русской нации. На протяжении всей его речи можно услышать такие слова, как "свиньи", "осел", и другие.
"Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", – отметил политик.
Он также выразил недоумение относительно высказываний азербайджанца, предположив, что это "накопленная ненависть за все годы советской власти".
"Он неудачник, а виноваты у них русские", – сказал Жириновский.
Ранее временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний Владимира Жириновского об Азербайджане. Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" об азербайджанской государственности и руководстве страны.
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