Жириновский ответил оскорбившему русских дипломату

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о намерении потребовать возбудить уголовное дело в отношении азербайджанского дипломата, который "оскорбил всех россиян". Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети распространилось видео, на кадрах которого человек, представившийся бывшим послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияром Вагабзаде, выступает с оскорблениями в адрес Жириновского и русской нации. На протяжении всей его речи можно услышать такие слова, как "свиньи", "осел", и другие.

"Направим письмо главе республики с требованием на месте возбудить уголовное дело. Потому что это все оскорбления... Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор", – отметил политик.

Он также выразил недоумение относительно высказываний азербайджанца, предположив, что это "накопленная ненависть за все годы советской власти".

"Он неудачник, а виноваты у них русские", – сказал Жириновский.

Ранее временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний Владимира Жириновского об Азербайджане. Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" об азербайджанской государственности и руководстве страны.