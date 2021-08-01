Жириновский ответил на ноту Азербайджана, упрекнув чиновников в незнании свободы слова

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с нотой Азербайджана, поданной из-за его высказываний. Он заявил, что высоко оценивает президента страны, но упрекнул ее власти в незнании принципа свободы слова, сообщает ТАСС.
"Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?" – сказал Жириновский, отметив, что всегда хвалил действующего президента Азербайджана.
Лидер ЛДПР также отметил, Дональда Трампа "лишили голоса", а президента США Джо Байдена "называют дураком".
"И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?" – возмутился Жириновский.
Ранее временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний Владимира Жириновского об Азербайджане. Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" "об азербайджанской государственности и руководстве" страны. Что именно возмутило азербайджанскую сторону, не уточняется.
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