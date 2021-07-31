В Армении заявили о новом обстреле на границе со стороны Азербайджана

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Минобороны Армении заявили о новом обстреле со стороны азербайджанских военных на границе недалеко от села Ерасх в 70 километрах от Еревана. Об этом сообщается на сайте армянского военного ведомства.

"Подразделения азербайджанских вооруженных сил с 18:10 до 18:50 (17:10 – 17:50 по московскому времени – Прим. ред.) предприняли очередную провокацию, обстреляв из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы", – говорится в сообщении.

По данным армянских военных, целенаправленный огонь велся по машине тылового обеспечения, которая перевозила продовольствие. Она получила серьезные повреждения, из людей с армянской стороны никто не пострадал.

Отмечается, что огонь был подавлен после ответных действий военных Армении огонь противника был подавлен. По состоянию на 21:00 по московскому времени, на армяно-азербайджанской границе отмечалась относительно стабильная ситуация.

28 июля министерство обороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Речь идет о столкновениях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области. В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях на Кельбаджарском участке границы.

Позднее Ереван и Баку заявили о готовности принять предложение России об объявлении прекращения огня, однако 29 июля стороны сообщили о новых обстрелах.