Армения сообщила о локальных боях на границе с Азербайджаном

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Министерство обороны Армении заявило о локальных боях на границе с Азербайджаном. Речь идет о столкновениях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на армянской территории в Гегаркуникской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении.
"Примерно в 03:40 (02:40 по московскому времени) подразделения ВС Азербайджана в очередной раз предприняли провокацию и нарушили перемирие на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы. Идут локальные бои", – говорится в сообщении.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило Армению в провокациях на Кельбаджарском участке границы.
"28 июля, начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района", – говорится в сообщении Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.
В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
Спор за принадлежность территории региона продолжается между Баку и Ереваном с 1988 года, когда в нем объявили о выходе из состава Азербайджанской ССР. Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, была организована как формат для поиска путей мирного урегулирования напряженной ситуации.
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