Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри

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Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил о намерении расширить и нарастить потенциал 102-й российской военной базы в Гюмри, сообщает РИА Новости.

"Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Армении всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России", – заявил он.

По словам министра, расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности.

Арутюнян добавил, что руководство Минобороны России учло существующие военно-политические реалии в регионе и сделало правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы. Он выразил уверенность, что этот процесс будет носить долгосрочный характер.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.

В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.