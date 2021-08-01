Временного поверенного РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за Жириновского

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Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане, сообщает РИА Новости.

Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" "об азербайджанской государственности и руководстве" страны. Что именно возмутило азербайджанскую сторону, не уточняется.

В МИД республики лишь подчеркнули, что парламентарий повел себя неэтично и что его высказывание "не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства" между двумя странами.

В январе в результате высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана МИД республики вызвал на встречу временного поверенного в делах посольства России. Уточняется, что слова Милонова про Азербайджан и азербайджанский народ в Баку сочли неуважительными.

В МИД назвали поступок Милонова провокацией, а также отметили, что действия российского депутата противоречат отношениям двух стран.