Временного поверенного РФ вызвали в МИД Азербайджана из-за Жириновского

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Временному поверенному в делах российского посольства в Баку вручили ноту из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского об Азербайджане, сообщает РИА Новости.
Речь идет о высказываниях политика в эфире радио "Комсомольская правда" "об азербайджанской государственности и руководстве" страны. Что именно возмутило азербайджанскую сторону, не уточняется.
В МИД республики лишь подчеркнули, что парламентарий повел себя неэтично и что его высказывание "не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства" между двумя странами.
В январе в результате высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана МИД республики вызвал на встречу временного поверенного в делах посольства России. Уточняется, что слова Милонова про Азербайджан и азербайджанский народ в Баку сочли неуважительными.
В МИД назвали поступок Милонова провокацией, а также отметили, что действия российского депутата противоречат отношениям двух стран.
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