Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за заявлений Милонова

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В результате высказываний депутата Госдумы Виталия Милонова в адрес Азербайджана МИД республики вызвал на встречу временного поверенного в делах посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что слова Милонова про Азербайджан и азербайджанский народ в Баку сочли неуважительными.

"В ходе встречи было донесено до внимания, что депутат Государственной думы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов использовал неприемлемые выражения в адрес государства и народа Азербайджана", – сказано в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

В МИД назвали поступок Милонова провокацией, а также отметили, что действия российского депутата противоречат отношениям двух стран.

Также было отмечено, что "высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы". На встрече подчеркнули, что действия депутата нацелены на нанесение ущерба отношениям двух стран и воспрепятствование реализации достигнутых договоренностей по Карабаху.

Ранее Азербайджан включил Милонова в черный список за несогласованный с Баку визит в НКР. Сам депутат заявлял, что посетил Нагорный Карабах в гуманитарных целях, а после сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах ему поступают угрозы о расправе с семьей от уроженцев Азербайджана.