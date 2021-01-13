В МИД РФ заявили, что Россия не предлагала отдать Баку семь районов Карабаха

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Россия никогда не забывала о статусе Карабаха и не предлагала отдать Азербайджану семь районов региона, сообщает ТАСС со ссылкой на российского сопредседателя в Минской группе ОБСЕ, посла по особым поручениям МИД РФ Игоря Попова.

"Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, – не соответствует действительности", – подчеркнул он.

Попов заявил об этом в связи с публикацией статьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Истоки 44-дневной войны", где утверждались данные тезисы. Он подчеркнул, что под российскими предложениями подразумевался план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого была передана сторонам в июне 2019 года.

"В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы нагорнокарабахского урегулирования, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, причем – подчеркну это особо – в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха", – заявил Попов.

Он отметил, что признание за Карабахом прав, которые обеспечивают организацию полноценной жизнедеятельности его населения, было среди других решений, принятых в интересах Еревана. Среди них также были участие представителей Нагорного Карабаха в заседаниях ОБСЕ, открытие границ, снятие блокады, а также принятие сторонами обязательств о неприменении силы.

Попов подчеркнул, что в последние годы на переговорном столе лежали предложения, которые предусматривают определение окончательного правого статуса Нагорного Карабаха. Дипломат заявил, что это планировалось обеспечить путем проведения всенародного голосования в Карабахе под эгидой ООН и ОБСЕ.

Он отметил, что формулировки вопросов, которые выносятся на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами.

"Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов", – рассказал Попов.

Он отметил, что ни Баку, ни Ереван не отвергали такие предложения, однако полного соглашения достигнуть не удалось.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября РФ, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

11 января было подписано совместное заявление о развитии Карабаха. Владимир Путин подчеркнул, что реализация достигнутых договоренностей пойдет на пользу и Баку, и Еревану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.