Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым подписано совместное заявление о развитии Карабаха.

"Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе", – заявил Путин.

Глава РФ подчеркнул, что реализация достигнутых на встрече договоренностей пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Он отметил, что планируются конкретные шаги по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов.

По словам Путина, будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры России, Армении и Азербайджана. Глава России заявил, что также планируется организовать рабочие экспертные подгруппы.

"Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякого сомнения, пойдет на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации", – сказал Путин.

Алиев отметил, что встреча с Пашиняном и Путиным является важной для дальнейшего развития региона. Он заявил, что стороны настроены на результат, чтобы подвести черту под усилиями по урегулированию.

"То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность", – сказал Алиев.

Глава Армении, в свою очередь, подчеркнул, что конфликт в Карабахе до сих пор не урегулирован.

"Конечно же, нам удалось в целом обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – статус Нагорного Карабаха", – отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства группы ОБСЕ по этому вопросу.

Во время встречи с главами Армении и Азербайджана Путин подчеркнул, что необходимо определить следующие шаги в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Российский лидер подчеркнул значимость проработки вопросов деятельности миротворцев и гуманитарных проблем.

Также глава РФ заявил, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном. Он отметил, что признателен за отклик Алиева и Пашиняна на продолжение совместного обсуждения реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.