Путин призвал наметить следующие шаги по урегулированию в Карабахе

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Определить следующие шаги в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе призвал Владимир Путин во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул значимость проработки вопросов деятельности миротворцев и гуманитарных проблем.

"Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия", – сказал Путин.

Также президент России сообщил, что РФ дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Баку и Ереваном. Он поблагодарил участников встречи за приезд в Москву для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе.

10 января Владимир Путин провел совещание по вопросу нагорнокарабахского урегулирования. На нем присутствовали секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

