Митинг противников Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершился у армянского посольства в Москве, сообщает РИА Новости.
Участие в митинге принимали около двадцати человек, недовольных действиями Пашиняна.
В связи с этим около здания посольства и на соседних улицах дежурили несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает ТАСС, собравшиеся вели себя спокойно, правоохранители никого не задерживали. Участники акции сообщили, что идет сбор подписей против контактов Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым до освобождения пленных военнослужащих Армении.
11 января проходит трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Предполагается, что главы государств рассмотрят ход урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем. Также планируется рассмотреть вопросы разблокирования и торговли транспортных и торгово-экономических связей.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября 2020 года. 9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
Российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах
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