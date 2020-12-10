В Баку прошел парад в честь победы в Нагорном Карабахе

15:57
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Военный парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе состоялся в Баку на площади Свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, в параде приняли участие порядка 3 000 военнослужащих, было представлено около 150 единиц техники.
Перед началом торжества прозвучали гимны Азербайджана и Турции. Кроме того, рапорт главам государств отдал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Также Алиев и Эрдоган возложили цветы к Вечному огню и к памятнику Гейдару Алиеву.
Лидер Азербайджана заявил, что избежать военных действий было невозможно. "Сила становилась главным фактором. Международное право, резолюции Совбеза ООН оставались на бумаге. Военное решение конфликта становилось неизбежным", – подчеркнул Алиев.
Ранее он сообщил, что в ходе военных действий в Карабахе республика смогла восстановить справедливость и международное право.
Алиев также отметил значимость участия в мероприятии турецкой делегации, что, по его мнению, является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран. Глава республики добавил, что в Азербайджане наступает период созидания.
Боевые действия на спорной территории между Армений и Азербайджаном велись с 27 сентября.
10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.
В Баку прошел военный парад, посвященный завершению военных действий в Нагорном Карабахе
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