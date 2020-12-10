Алиев заявил о восстановлении справедливости в результате военных действий в Карабахе

14:18
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе военных действий в Карабахе республика смогла восстановить справедливость и международное право. Об этом сообщает ТАСС.
"В 44-дневной войне Азербайджан положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право", – сказал он перед началом военного парада, посвященного завершению боевых действий в регионе.
Алиев также отметил значимость участия в мероприятии турецкой делегации, что, по его мнению, является демонстрацией единства, дружбы и братства двух стран. Глава республики добавил, что в Азербайджане наступает период созидания.
"Впереди только развитие Азербайджана и возвращение жизни на освобожденных землях. Восстановительные работы уже начались", – сказал президент.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
Позднее стало известно, что по итогам боевых действий со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.
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