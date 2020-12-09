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Баку при посредничестве России передал Еревану трех пленных. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Из офиса вице-премьера Тиграна Авиняна сообщают, что при посредничестве российской стороны армянской стороне переданы трое армянских пленных", – уточнил действующий при правительстве Армении единый информационный центр в социальной сети Facebook.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Позднее стало известно, что по итогам боевых действий со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.

