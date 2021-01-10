Путин провел совещание по вопросам нагорнокарабахского урегулирования

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел совещание по вопросу нагорнокарабахского урегулирования, сообщает сайт Кремля.
На встрече присутствовали секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Уточняется, что совещание состоялось в преддверии встречи Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", – сказал Путин, предоставив после этого слово главе ФСБ Александру Бортникову.
Ранее стало известно, что 11 января состоится саммит лидеров РФ, Армении и Азербайджана. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся проблем в Нагорном Карабахе. Кроме того, особое внимание на трехсторонних переговорах уделят вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов.
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