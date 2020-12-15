В Нагорном Карабахе опровергли сообщения о возобновлении боев

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Представитель пресс-службы Армии обороны Сурен Сарумян опроверг сообщения ряда СМИ о возобновлении боев в Нагорном Карабахе из-за спорных сел, передает RT.

"В Арцахе все спокойно, информация о каких-то боевых действиях не соответствует действительности", – заявил Сарумян.

Ранее появилась информация о возобновлении боев между армянскими и азербайджанскими подразделениями за села Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района, где на прошлой неделе произошло первое нарушение режима прекращения огня. Боевые действия удалось прекратить после прибытия российских миротворцев.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

С 19 декабря в Армении объявят трехдневный общенациональный траур по погибшим в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, состоится траурный марш от площади Республики до мемориального комплекса "Ераблур".