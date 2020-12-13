Пашинян сообщил о прекращении боев в Карабахе после прибытия российских миротворцев

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Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились после прибытия российских миротворцев, однако часть территории атакованных селений осталась под контролем Азербайджана, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Небольшое подразделение российских миротворцев прибыло вчера вечером в зону боевых действий в Карабахе, в результате чего бои прекратились. Но часть сел Хин Тахер и Хцабер перешла под контроль подразделений азербайджанского спецназа", – передает слова Пашиняна РИА Новости.

Он отметил, что к прибывшим в субботу российским миротворцам в воскресенье утром были подтянуты более крупные силы, что повлияло на установление более спокойной обстановки.

"Присутствие там миротворцев вселяет надежду, что удастся избежать дальнейшей эскалации", – заявил Пашинян.

Минобороны РФ также подтвердило восстановление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что на территории вновь начались боевые действия. В министерстве обороны непризнанного Карабаха сообщили о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны.

Тогда в штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.