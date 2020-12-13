Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули роль российских миротворцев, которые действуют на месте.

"За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории вновь начались боевые действия. В министерстве обороны непризнанного Карабаха сообщили о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны.

Тогда в штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

