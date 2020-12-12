Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

19:30
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В штабе российских миротворческих сил потребовали соблюдать режим полного прекращения огня в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя штаба.
"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", – заявил он.
Ранее министерство обороны непризнанного Карабаха сообщило о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны.
По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли попытку напасть на один из боевых постов Армии обороны НКР 11 декабря в 20:40. В результате перестрелки трое армянских военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.
Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.
9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.
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