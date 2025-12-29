В США спасена пухлая белка, застрявшая в мусорном контейнере

Фото: binghamtonhomepage.com

В американском городе Бингемтон спасатели вытащили пухлую белку из мусорного контейнера, где застрял грызун. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал Binghamton Homepage.

Инцидент произошел в канун Рождества. Журналисты выяснили, что белка не могла сама выбраться из мусорного контейнера. В результате спасателям удалось освободить замерзшего грызуна.

После спасательной операции белку доставили в реабилитационный центр, где ее ждал обед с арахисом. На следующий день грызуна выпустили на свободу.

Спасатели указали, что всегда готовы прийти на помощь вне зависимости от сложности ситуации.

Ранее в Москве была спасена собака по кличке Боня, которая застряла в раковине. Когда хозяйка мыла питомца, подушечки лапы пса проскользнули в отверстия сливной решетки. Животное не смогло освободиться самостоятельно, поэтому хозяева обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие специалисты демонтировали решетку слива и с помощью бокорезов аккуратно перекусили перемычки между отверстиями, убрав выступающие элементы конструкции. Лапу собаки освободили тем же способом, который применяют при снятии колец с опухших пальцев у людей. Боня не пострадала.

