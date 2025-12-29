Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 15:28

В мире

В США спасена пухлая белка, застрявшая в мусорном контейнере

Фото: binghamtonhomepage.com

В американском городе Бингемтон спасатели вытащили пухлую белку из мусорного контейнера, где застрял грызун. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал Binghamton Homepage.

Инцидент произошел в канун Рождества. Журналисты выяснили, что белка не могла сама выбраться из мусорного контейнера. В результате спасателям удалось освободить замерзшего грызуна.

После спасательной операции белку доставили в реабилитационный центр, где ее ждал обед с арахисом. На следующий день грызуна выпустили на свободу.

Спасатели указали, что всегда готовы прийти на помощь вне зависимости от сложности ситуации.

Ранее в Москве была спасена собака по кличке Боня, которая застряла в раковине. Когда хозяйка мыла питомца, подушечки лапы пса проскользнули в отверстия сливной решетки. Животное не смогло освободиться самостоятельно, поэтому хозяева обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие специалисты демонтировали решетку слива и с помощью бокорезов аккуратно перекусили перемычки между отверстиями, убрав выступающие элементы конструкции. Лапу собаки освободили тем же способом, который применяют при снятии колец с опухших пальцев у людей. Боня не пострадала.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика