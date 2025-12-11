Форма поиска по сайту

11 декабря, 08:12

Общество

Столичные ветврачи спасли бездомного кота с серьезной травмой лапы

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Столичные ветеринары спасли жизнь бездомному коту со сложной травмой лапы. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

По данным пресс-службы, кота подобрали строители метрополитена.

"Животное пришло к ним, словно прося о помощи: на правой тазовой конечности у кота была обширная скальпированная рана, кожа полностью отсутствовала", – отметили в ведомстве.

Пациента доставили на прием в Бутовскую ветклинику к хирургу Дарье Матвеевой.

"К сожалению, лапу спасти уже было невозможно. Чтобы сохранить коту жизнь, было принято решение об ампутации", – отметили в госветслужбе.

После операции кот, которому дали кличку Урс, отправился на реабилитацию. Через пару недель питомец прибыл на прием в хорошем стабильном состоянии и в компании заботливых владельцев: нашедшие его люди не смогли отправить кота снова на улицу, и Урс поселился в семье строителя метро.

Ранее специалисты Зеленоградской государственной ветклиники вылечили самца игуаны по кличке Шуша от стоматита. Как уточнили в ведомстве, это был уже второй эпизод лечения 1,5-метровой рептилии: сначала Шуша подхватил респираторную инфекцию, успешно поправился, но на фоне снижения иммунитета у него развился стоматит.

